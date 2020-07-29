Son dakika haberi! Balkondan düştü, hayata tutunamadı
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Son dakika haberi! Balkondan düştü, hayata tutunamadı

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesinde 23 Temmuz'da meydana gelen olayda, evinin balkonundan düşen inşaat ustası Nevzat Dedeoğlu hayatını kaybetti.

Son dakika haberi! Balkondan düştü, hayata tutunamadı
29.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:41

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesinde 23 Temmuz'da meydana gelen olayda, evinin balkonundan düşen inşaat ustası Nevzat Dedeoğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle evinin balkonunda oturmakta olan Nevzat Dedeoğlu (61), dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki balkondan önce kuruluğun üzerine, ardından da yere düşerek yaralandı. Devlet Hastanesine kaldırılan Nevzat Dedeoğlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Bursa'ya sevk edildi. Bursa'da bir haftadır yaşama tutunmaya çalışan Nevzat Dedeoğlu, bugün hayatını kaybetti. Nevzat Dedeoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğarken, cenazesinin bugün Yalıntaş Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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