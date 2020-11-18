Son dakika haberi... Balıkesir'deki yangının enkaz kaldırma çalışmasında yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
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Son dakika haberi... Balıkesir'deki yangının enkaz kaldırma çalışmasında yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı

18.11.2020 22:59 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:02
Son dakika haberi... Balıkesir'deki yangının enkaz kaldırma çalışmasında yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 5 evin hasar gördüğü yangının enkaz kaldırma çalışmalarında, 81 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 5 evin hasar gördüğü yangının enkaz kaldırma çalışmalarında, 81 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Yıkılan evin enkazında, Ulviye Meryem Abeş'i (81) arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri katıldı. Abeş'e uzun süre ulaşılamaması üzerine jandarma arama kurtarma köpeği getirildi.

Köpeğin işaret ettiği yeri kazan ekiplerin ulaştığı Abeş'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dün, Mumcu Mahallesi'nde yalnız yaşayan Abeş'in evinde çıkan ve 5 evin daha hasar görmesine neden olan yangında, yaşlı kadına ulaşılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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