Son dakika haberi: Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

29.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 29.09.2020 22:00
Son dakika haberi: Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi: Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Osman Aydeniz idaresindeki 17 YP 168 plakalı traktör, Gönen-Balya kara yolunun 1. kilometresinde, Hüseyin Keçecioğlu yönetimindeki 10 HK 234 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Duygu Evyapan ve Sinem Mert olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Keçecioğlu ise yaralandı.

Evyapan ve Mert'in cesedi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralı Keçecioğlu da yine aynı hastanede tedavi altına alındı.

Traktör sürücüsü Aydeniz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Angela Merkel Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Esra Erol Mert Fırat Ivana Sert İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Erol Bulut Okan Buruk Gökhan Töre Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Çocuk Futbolcu Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 22:00:35. #1.14#
title