Son dakika haberi... Balıkesir'de '48. Bigadiç Geleneksel Rahvan At Yarışları' yapıldı - Haberler
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Son dakika haberi... Balıkesir'de "48. Bigadiç Geleneksel Rahvan At Yarışları" yapıldı

AA / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Balıkesir'de

Son dakika haberi... Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın 48'ncisi düzenlendi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın 48'ncisi düzenlendi.

Işıklar At Çayırı Pisti'nde, 8 kategoride farklı illerden gelen 172 yerli ırk atın yer aldığı yarışlar gerçekleştirildi.

Yarışları AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Çekişmeli geçen "Altın Kemerli Baş At" yarışında altın kemeri Yunus Aslan'ın atı kazandı.

Aslan, altın kemeri Büyükataman'ın elinden aldı. Diğer dereceye girenlere ise kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Son dakika haberi... Balıkesir'de 48. Bigadiç Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Son dakika haberi... Balıkesir'de 48. Bigadiç Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Son dakika haberi... Balıkesir'de 48. Bigadiç Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Son dakika haberi... Balıkesir'de 48. Bigadiç Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

AA / Emrah Çakmak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... Balıkesir'de '48. Bigadiç Geleneksel Rahvan At Yarışları' yapıldı - Haberler
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