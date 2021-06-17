Son dakika haberi... Bakkalda silahlı saldırıya uğradı
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Son dakika haberi... Bakkalda silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haberi... Bakkalda silahlı saldırıya uğradı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ADANA'da evinin yakınındaki bakkalda oturan Eray T. (36), yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısında ağır yaralandı.

ADANA'da evinin yakınındaki bakkalda oturan Eray T. (36), yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısında ağır yaralandı. 

Olay, saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14035 Sokak'ta meydana geldi. Evinin yakınındaki bakkala oturup, iş yeri sahibi ile sohbet eden Eray T.'ye dükkana giren kimliği belirsiz ve yüzü maskeli bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Eray T., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise motosiklete binip, olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri tarafından bir özel hastaneye götürülen Eray T., buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Eray T.'nin tedavisi devam ediyor. saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor. 

  

 


Son dakika haberi... Bakkalda silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

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