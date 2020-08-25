Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı
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Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı

İstanbul Bakırköy'de bir metrobüste yangın çıktı. Ekiplerin sevk edildiği olay yerinde araç içerisindeki yolcular tahliye edilirken, itfaiye alev alev yanan metrobüsü söndürdü.

25.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:55

İstanbul Bakırköy'de metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İncirli metrobüs durağına yakın bir noktadaki yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olay yerinden gelen ilk fotoğraflarda metrobüsün alev alev yandığı görülüyor. Metrobüs yangını nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendiriliyor.

ALEVLER BİR ANDA ARACI SARDI

Yangından çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü. Araç tahliye edilirken, alevler bir anda aracı sardı. Ekipler araçtaki yangına müdahale ederek, söndürdü. Metrobüsteki yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler aksadı.

Olay yerinden ilk fotoğraflar:

Bakırköy'de metrobüs alev alev yanıyor
Bakırköy'de metrobüs alev alev yanıyor
Bakırköy'de metrobüs alev alev yanıyor
Bakırköy'de metrobüs alev alev yanıyor
Bakırköy'de metrobüs alev alev yanıyor
Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (3)
KOMUTAN LOGAR: Alev şeklinde bir top yada top şeklinde bir alev öylemi
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SAMSUN: Kesin disguclerin parmagi var bence
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BLDY: belediye nerde, nerde bu yetkililer, İstanbul böyle yönetilmeye laik değil.
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500
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