Son dakika haberi... Bakırköy'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi... Bakırköy'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Bakırköy'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bakırköy'deki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bakırköy'deki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataköy'de Ardıç Sokak'taki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede alana yayılırken haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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