Son dakika haberi... Bakanlar Soylu ve Selçuk, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" programına katıldı (2)
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Son dakika haberi... Bakanlar Soylu ve Selçuk, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" programına katıldı (2)

Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Doğuştan iki kolu olmayan milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı'nın konuşması Bakanlar Soylu ve Selçuk'un yaya çizgisini boyaması Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankaya...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Doğuştan iki kolu olmayan milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı'nın konuşması

Bakanlar Soylu ve Selçuk'un yaya çizgisini boyaması

Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankaya Türkan Yamantürk İlköğretim Okulu'nda "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir Programı"na katıldı. (2)

Son dakika haberi... Bakanlar Soylu ve Selçuk, 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı (2)
Son dakika haberi... Bakanlar Soylu ve Selçuk, 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı (2)
Son dakika haberi... Bakanlar Soylu ve Selçuk, 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı (2)
Son dakika haberi... Bakanlar Soylu ve Selçuk, 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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