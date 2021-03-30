Son dakika haberi... Bakanlar Soylu ve Selçuk, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" programına katıldı (2)
Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Doğuştan iki kolu olmayan milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı'nın konuşması Bakanlar Soylu ve Selçuk'un yaya çizgisini boyaması Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankaya...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Doğuştan iki kolu olmayan milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı'nın konuşması
Bakanlar Soylu ve Selçuk'un yaya çizgisini boyaması
Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankaya Türkan Yamantürk İlköğretim Okulu'nda "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir Programı"na katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay