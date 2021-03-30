Son dakika haberi... Bakanlar Soylu ve Selçuk, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" programına katıldı (2)

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Doğuştan iki kolu olmayan milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı'nın konuşması Bakanlar Soylu ve Selçuk'un yaya çizgisini boyaması Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankaya...