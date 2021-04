Son dakika haberi... Bakan Soylu, Dijital Dönüşüm Projelerini tanıttı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Dijital Dönüşüm Projeleri Tanıtım Programına katılarak, projeleri tanıttı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Dijital Dönüşüm Projeleri Tanıtım Programına katılarak, Patlayıcı Maddeler Bilgi Sistemi (PATBİS), Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon Projesi (OGNET) ve Ateşli Silahlar Projesi'ne (ASİP) ilişkin bilgiler verdi. Bakan Soylu OGNET projesinin 3 milyar Euro ticaret hacmi olan, 350 bin özel güvenlik görevlisinin istihdam edildiği 1613 özel güvenlik şirketi, 477 eğitim kurumu,105 alarm izleme merkezinin faaliyet gösterdiği özel güvenlik sektörüne ciddi bir katkı sağladığını belirtti. Soylu ASİP projesinin 330 milyon dolarlık işlem hacmine sahip olduğunu, 5 bin çalışanı ve 1,5 milyon üretim kapasitesine sahip olduğunu, PATBİS'in ise 350 milyon dolarlık büyüklüğe sahip, 28 üretim tesisi ve 552 deposu ile 20 bin çalışanının olduğunu kaydetti.

'237 MİLYON 439 BİN 816 TL İDARİ YÜK SEKTÖR KULLANICILARI ÜZERİNDEN KALDIRILMIŞTIR'Soylu, OGNET projesiyle şirket, eğitim kurumları, para ve değerli eşya nakli yapan şirketler ve buralarda çalışan özel güvenlik görevlilerinin iş ve işlemlerinin kendilerine verilen şifreli web ulaşımı ile sağlandığını belirtti. Türkiye'de 85 bin noktada görev yapan 350 bin özel güvenlik görevlisinin eğitiminden başlayarak tüm işlemlerinin OGNET üzerinden tam zamanlı olarak yerine getirilebildiğini aktaran Soylu, "Özel güvenlikle ilgili her türlü istatistiklerle, kullanılan araç ve gereçten teçhizata kadar her türlü bilgiye kullanıcılar anlık ulaşabilmekte ve kayıtlarını görebilmektedir. Ayrıca, polis başmüfettişlerimiz tarafından yerine getirilen denetimlerde de bu sistem kullanılmaktadır. OGNET ile özel güvenlik alanında çalışan tüm özel güvenlik görevlilerinin her türlü verilerinin kontrolü artık bizim bir tık yakınımızdadır. OGNET sistemi sayesinde 237 milyon 439 bin 816 TL idari yük sektör kullanıcıları üzerinden kaldırılmıştır" diye konuştu.'PATBİS İLE PATLAYICI MADDELERİN AMACI DIŞINDA KULLANILMASININ ÖNÜNE GEÇİLMİŞTİR'Bakan Soylu, PATBİS projesinin silah ve sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde sektörünün kullanımına açıldığını kaydederek şöyle konuştu: "Bu sistemin devreye alınmasıyla da sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin, üretiminden, depolanmasına, ithalatından, ihracatına ve tüketimine kadar geçen tüm süreçlerin, nakiller dahil olmak üzere online erişimi sağlanmıştır. Bu sayede patlayıcı maddelerin amacı dışında ve suç örgütleri tarafından kullanılmasının önüne geçilmiştir. Önemli bir zaman ve maliyet kaybının önüne geçilmiştir. Patlayıcı maddenin kime veya kimlere satıldığı, hangi depoda bulunduğu veya kullanılmışsa ne zaman ve nerede kullanıldığı gibi bilgilere, online olarak erişmek, takibini yapmak mümkündür. Sistem, maddenin izin belgesinde belirtilen süre içerisinde ilgili adrese ulaşıp ulaşmadığını da kontrol edebiliyor ve bir olumsuzluk halinde derhal güvenlik makamlarını uyarılabiliyor. Aynı şekilde bu sistem sayesinde, izin belgelerinde belirtilen miktardan fazla patlayıcı maddenin satın alınması ve kullanılması, buradan kaynaklanacak haksız rekabetin önüne geçilebilmesi de sağlanmış oluyor. Bu maddelerin alım satımıyla ilgili, güvenlik soruşturması olumsuz olan kişilere izin belgesi verilmesinin de önüne geçiliyor. Önemli bir diğer konu da sahadan doğru istatistiki veri alabilmektir. Bu sistem sayesinde, patlayıcı sektörü ile ilgili istatistiklerin güvenilir şekilde elde edilebilmesi sağlanmaktadır"'ASİP İLE SİLAH RUHSAT KARTLARI OLUŞTURULDU'Bakan Soylu, ateşli silahları ilgilendiren ASİP'e ilişkin şu bilgileri verdi: "ASİP'de silahların üretiminden son kullanıcıya kadar geçen süreç, sistem üzerinden, bakanlığımızın tahsis ettiği seri numaraları ile kayıt altına alınacaktır. Kaydedildiği anda sisteme dahil olduğu için de ruhsatlandırılmaya kadar geçen, silahın nakilleri dahil tüm süreçler, nerede, ne zaman, hangi seride üretildiğini, hangi depo ya da bayide olduğunu ve kime ruhsatlandırıldığı gibi bilgiler, sistemden anlık olarak takip edilebilecektir. Bu sistem sayesinde, özellikle mermi alma işlemi artık her yerden yapılabilecektir. Mermi satın alma belgesi, e-mermi provizyon koduna dönüştürülmüştür. Depo mermi tespit işlemleri ve mermi nakil belgesi uygulamadan kaldırılmış, sistem tarafından üretilen e-mermi provizyon koduyla, doğrudan mermi satım usulüne geçilmiş, mermi satın alma işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden hizmet usulüne geçilmiştir. Ateşli silahlar projemizde yeni nesil taklit edilebilmesi güç, tahrif edildiğinde kolayca tespit edilebilen birçok güvenlik özelliğine sahip olan; üzerindeki barkod sayesinde ekip projesi ile GBT sorgularında şahsa ait silah ruhsat bilgisine kolay erişim sağlayan bir silah kartı oluşturulmuştur. Silah ruhsat kartlarımız ile 6 silah bilgisinin tek kartta toplanması, nüfus vatandaşlık işleri genel müdürlüğü ile yapılan protokolle sağlanmıştır. Yani gerek işi gereği birden fazla silah sahibi olan vatandaşlarımız, gerek koleksiyonerlerimiz, artık birden fazla silah ruhsat kartı taşımayacaklar, 6 silaha kadar ruhsatlarını tek bir kartta toplayabileceklerdir. 24 Aralık 2020 tarihi itibari ile projemiz uygulamaya alınarak 77 bin 109 adet yeni nesil silah ruhsat kartı basılmıştır,"





