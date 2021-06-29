Son dakika haberleri... Bakan Selçuk, eğitim tesislerinin açılış törenine katıldı
Son dakika haberler: Canlı bağlantıyla okullara bağlanılması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Kurdele kesimi Toplu fotoğraf çektirilmesi Programın sona ermesi HAKKARİ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari'de yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış töreninde konuştu.
Canlı bağlantıyla okullara bağlanılması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Kurdele kesimi
Toplu fotoğraf çektirilmesi
Programın sona ermesi HAKKARİ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari'de yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış töreninde konuştu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay