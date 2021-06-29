Son dakika haberleri... Bakan Selçuk, eğitim tesislerinin açılış törenine katıldı
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Son dakika haberleri... Bakan Selçuk, eğitim tesislerinin açılış törenine katıldı

Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Canlı bağlantıyla okullara bağlanılması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Kurdele kesimi Toplu fotoğraf çektirilmesi Programın sona ermesi HAKKARİ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari'de yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış töreninde konuştu.

Canlı bağlantıyla okullara bağlanılması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

Kurdele kesimi

Toplu fotoğraf çektirilmesi

Programın sona ermesi HAKKARİ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari'de yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış töreninde konuştu. (3)

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk, eğitim tesislerinin açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk, eğitim tesislerinin açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk, eğitim tesislerinin açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk, eğitim tesislerinin açılış törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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