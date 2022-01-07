Son dakika haberi: Bakan Kurum, Kalemler Köyü ve Demirciler mahallesinde incelemelerde bulundu

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması ANTALYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kalemler Köyü ve Demirciler mahallesinde incelemelerde bulundu.