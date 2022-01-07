Son dakika haberi: Bakan Kurum, Kalemler Köyü ve Demirciler mahallesinde incelemelerde bulundu - Haberler
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Son dakika haberi: Bakan Kurum, Kalemler Köyü ve Demirciler mahallesinde incelemelerde bulundu

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması ANTALYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kalemler Köyü ve Demirciler mahallesinde incelemelerde bulundu.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması ANTALYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kalemler Köyü ve Demirciler mahallesinde incelemelerde bulundu.

Son dakika haberi: Bakan Kurum, Kalemler Köyü ve Demirciler mahallesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberi: Bakan Kurum, Kalemler Köyü ve Demirciler mahallesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberi: Bakan Kurum, Kalemler Köyü ve Demirciler mahallesinde incelemelerde bulundu

14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırdı iddiası! 'Kızınız bizim elimizde' diye mesaj göndermişler

14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırdı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj göndermişler

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri

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