Bakan Murat Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kuome ile görüştü - Haberler
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Bakan Murat Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kuome ile görüştü

AA, Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuk Kongre Merkezinde düzenlenen İklim Şurası'nın ikinci gününde, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Kuome ile bir araya geldi.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuk Kongre Merkezinde düzenlenen İklim Şurası'nın ikinci gününde, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Kuome ile bir araya geldi.

Bakan Murat Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kuome ile görüştü

Bakan Murat Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kuome ile görüştü

Bakan Murat Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kuome ile görüştü

Bakan Murat Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kuome ile görüştü

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

Murat Kurum, Türkiye, Kongre, Selçuk, Güncel, Haberler

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