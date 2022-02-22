Bakan Murat Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kuome ile görüştü

SELÇUK, İZMİR (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuk Kongre Merkezinde düzenlenen İklim Şurası'nın ikinci gününde, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Kuome ile bir araya geldi.