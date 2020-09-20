Bakan Kasapoğlu'ndan tekvandocular için taziye mesajı
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Bakan Kasapoğlu'ndan tekvandocular için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde-Çiftlik karayolu Güresen Tepe mevkiindeki gerçekleşen kazada hayatını kaybeden genç tekvandocular için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan tekvandocular için taziye mesajı
20.09.2020 16:51 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:55

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde-Çiftlik karayolu Güresen Tepe mevkiindeki gerçekleşen kazada hayatını kaybeden genç tekvandocular için taziye mesajı yayımladı.

Kazada yaralanan sporculara da acil şifalar dileyen Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Niğde'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç tekvandocumuz Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Koç'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum sporcularımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim. Kazada yaralanan sporcularımızın da tez zamanda sağlıklarına kavuşmasını diliyorum."

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

AA Editörü - Halil İbrahim Avşar
Halil İbrahim Avşar
AA Editörü
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