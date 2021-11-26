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Son dakika haberi... Bahar öğretmenin küçük kardeşinin beyin ölümü gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Bahar öğretmenin küçük kardeşinin beyin ölümü gerçekleşti

Son dakika 3. sayfa haberi... Manisa'da Öğretmenler Günü'nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Bahar Zeybek'in aynı kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki kız kardeşi Özge Fatma Zeybek'in bugün sabah saatlerinde tedavisinin devam ettiği hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'da Öğretmenler Günü'nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Bahar Zeybek'in aynı kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki kız kardeşi Özge Fatma Zeybek'in bugün sabah saatlerinde tedavisinin devam ettiği hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Dağdere Mahallesi'nde sınıf öğretmenliği yapan ve kardeşleri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okuldan alınarak evlerinin bulunduğu Gördes ilçesinin Fundacık Mahallesine dönüş yolunda evlerine 200 metre kala beton mikseri ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Bahar Zeybek'in ardından aynı kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki kız kardeşi Özge Fatma Zeybek'in tedavisinin devam ettiği hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Kaza sonrası Gördes Devlet Hastanesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen ve durumunun ağır olması üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yoğun bakımda tedavisine devam edilen 4 yaşındaki Özge Fatma Zeybek'in bugün saat 10.48'te tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Kazada Musa (19), Muhammet (19) ve Osman (14) Zeybek isimli 3 erkek kardeş de yaralanmıştı. - MANİSA

Son dakika haberi... Bahar öğretmenin küçük kardeşinin beyin ölümü gerçekleşti

Son dakika haberi... Bahar öğretmenin küçük kardeşinin beyin ölümü gerçekleşti

Son dakika haberi... Bahar öğretmenin küçük kardeşinin beyin ölümü gerçekleşti

Son dakika haberi... Bahar öğretmenin küçük kardeşinin beyin ölümü gerçekleşti

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