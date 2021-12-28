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Son dakika haberi! BACAĞINDAN VURUP KAÇTI, OLAY ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Çağlar A. (38) caddede yürürken Ahmet Sinan İ. (46) tarafından tabanca ile ateş edilerek bacağından vuruldu.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Çağlar A. (38) caddede yürürken Ahmet Sinan İ. (46) tarafından tabanca ile ateş edilerek bacağından vuruldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde, Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Tıbbi malzeme satışının yapıldığı iş yerinin sahibi olan Çağlar A. kaldırımda yürüdüğü sırada yanına gelen Ahmet Sinan İ. tabanca ile bir el ateş etti. Sol bacağından vurulan Çağlar A. yere yığılırken, Ahmet Sinan İ. olay yerinden kaçtı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar A. tedavi altına alındı. Polis, olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığını belirlerken, Ahmet Sinan İ.?nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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