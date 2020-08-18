Son dakika haberi! Babası ve amcasının katilini öldüren zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi! Babası ve amcasının katilini öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babası ve amcasının cezaevinden izinli çıkan katilini silahla vurarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberi! Babası ve amcasının katilini öldüren zanlı tutuklandı
18.08.2020 19:02 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:44

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babası ve amcasının cezaevinden izinli çıkan katilini silahla vurarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi sahil bandı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli olarak çıkan 37 yaşındaki Ersin Aydoğan, bankta oturduğu sırada Devrim Celal K. yanına gelip silahını çekerek kurşun yağdırdı. Kafasına aldığı kurşun yaraları ile Ersin Aydoğan, hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Devrim Celal K. ise polisin uzun süren ikna çalışması sonrası silahıyla birlikte teslim oldu. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı bugün öğlen saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kdz. Ereğli Adliyesi'ne getirildi. Devrim Celal K. savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Zonguldak Beycuma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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