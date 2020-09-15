Son dakika haberi! Azeri iş adamının tutukluluk halinin devamına karar verildi
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Son dakika haberi! Azeri iş adamının tutukluluk halinin devamına karar verildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Azeri iş adamının tutukluluk halinin devamına karar verildi FETÖ'ye üye olma suçundan tutuklanıp hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Azeri iş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

15.09.2020 19:22 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:26

Azeri iş adamının tutukluluk halinin devamına karar verildi

İSTANBUL - FETÖ'ye üye olma suçundan tutuklanıp hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Azeri iş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'nun ilk duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme Gurbanoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Öte yandan yargılamayı yapan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek cezaevi koşullarının sağlık durumunu etkileyip etkilemediği konusunda rapor aldırılmasına hükmetti.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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Son dakika haberi! Azeri iş adamının tutukluluk halinin devamına karar verildi

Kaynak: İHA

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