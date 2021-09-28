Son dakika haberi... Aynı kavşakta bir hafta arayla ikinci TIR kazası: 6 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Denizli- Antalya karayolunun Dinar ilçe merkezindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Zülküf Tekeş yönetimindeki 03 AAU 964 plakalı TIR, iddiaya göre sürücüsünün ışık ihlali yapması sonucu Yasin Yağcı'nın kullandığı 20 BE 726 plakalı boş öğrenci servis minibüsüne çarptı. Savrulan minibüs de hemen yanında ilerleyen Fatih Kaygısız'ın kullandığı 03 SK 087 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan TIR ise yaklaşık 600 metre ileride durabildi.

Öte yandan, 21 Eylül günü aynı kavşakta freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önüne kattığı 6 aracı biçmiş, 1'i ağır 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.