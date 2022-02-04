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Son dakika haberi | Aydın'ın "Doğa Savaşçısı" hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi | Aydın'ın

Son dakika haberleri: Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü bünyesinde Orman Mühendisi olarak görev yapan ve Doğa Eğitim Merkezinde verdiği eğitimler ile yüzlerce öğrenciye doğayı sevdiren "Doğa Savaşçısı" Ali Aydın, hayatını kaybetti.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü bünyesinde Orman Mühendisi olarak görev yapan ve Doğa Eğitim Merkezinde verdiği eğitimler ile yüzlerce öğrenciye doğayı sevdiren "Doğa Savaşçısı" Ali Aydın, hayatını kaybetti.

Korona virüse yakalanan ve bir süredir tedavi gören Aydın, bir anda fenalaştı. Yoğun bakıma kaldırılan Aydın, yaşam mücadelesini kaybetti. Doğa Savaşçısı olarak bilinen Aydın'ın ani ölümü ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarını yasa boğarken, Aydın'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İncirliova ilçesi Gerenkova Mahallesi mezarlığına defnedilecek. - AYDIN

Son dakika haberi | Aydın'ın Doğa Savaşçısı hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Aydın'ın Doğa Savaşçısı hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Aydın'ın Doğa Savaşçısı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ali Aydın, Aydın, Yerel, Haber

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