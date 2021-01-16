Son dakika haberi | Aydın'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı
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Son dakika haberi | Aydın'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı

16.01.2021 19:31 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:34
Son dakika haberi | Aydın'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde beyaz eşya servis aracının takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde beyaz eşya servis aracının takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Beyaz eşya servis görevlisi Eray Akkaya'nın (24) kullandığı hafif ticari araç, Yeşiltepe mevkisinde takla attı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer servis görevlisi Erkan Ergün (48) ise Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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