AVCILAR'DA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN - 2

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - Erol DEĞİRMENCİ - Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL DHA

Avcılar'da 2 katlı iplik fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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