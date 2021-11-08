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AVCILAR'DA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN - 2

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AVCILAR'DA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN - 2

Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL DHAAvcılar'da 2 katlı iplik fabrikasında yangın çıktı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - Erol DEĞİRMENCİ - Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL DHA

Avcılar'da 2 katlı iplik fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 18.20 sıralarında, Firüzköy Bulvarı üzerinde bulunan 2 katlı AKPA Tekstil'de bilinmeyen nedenle çıktı. Yükselen alev ve dumanlar birçok ilçeden görülebildi. Bildirilmesi üzerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen yabancı uyruklu 1 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan, çevredeki iş yerlerinden malzemelerin çıkarıldığı da kameraya yansıdı.

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