Son dakika haberi: "Aşı" gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi
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Son dakika haberi: "Aşı" gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

02.12.2020 21:38 | Son Güncelleme: 02.12.2020 21:43
Son dakika haberi:

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın video konferans yöntemiyle katılımıyla toplandı. COVID-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli grupların ele alındığı toplantı 4 saat sürdü. Toplantıya ilişkin yazılı açıklama bekleniyor. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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