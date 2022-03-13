Son dakika haberi: Arazide başından vurulmuş olarak ölü bulundu (2) - Haberler

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Son dakika haberi: Arazide başından vurulmuş olarak ölü bulundu (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Arazide başından vurulmuş olarak ölü bulundu (2)

Son dakika haberler... İNTİHAR ETMİŞSabah saatlerinde boş bir arazide cansız bedeni bulunan evli ve 1 çocuk babası Ferdi Sevim'in, psikolojik problemleri olduğu öğrenilirken, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, intihar ettiği tespit edildi.

İNTİHAR ETMİŞ

Sabah saatlerinde boş bir arazide cansız bedeni bulunan evli ve 1 çocuk babası Ferdi Sevim'in, psikolojik problemleri olduğu öğrenilirken, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bursa Adli Tıp Kurumu, İntihar, Güncel, Haberler

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