Son dakika haberi: Arazide başından vurulmuş olarak ölü bulundu (2)

İNTİHAR ETMİŞ

Sabah saatlerinde boş bir arazide cansız bedeni bulunan evli ve 1 çocuk babası Ferdi Sevim'in, psikolojik problemleri olduğu öğrenilirken, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel