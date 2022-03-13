Son dakika haberi: Arazide başından vurulmuş olarak ölü bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... İNTİHAR ETMİŞSabah saatlerinde boş bir arazide cansız bedeni bulunan evli ve 1 çocuk babası Ferdi Sevim'in, psikolojik problemleri olduğu öğrenilirken, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, intihar ettiği tespit edildi.
İNTİHAR ETMİŞ
Sabah saatlerinde boş bir arazide cansız bedeni bulunan evli ve 1 çocuk babası Ferdi Sevim'in, psikolojik problemleri olduğu öğrenilirken, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel