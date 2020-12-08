Son dakika haberi | Arazi kavgasında yaralandı, hastanede öldü
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Son dakika haberi | Arazi kavgasında yaralandı, hastanede öldü

08.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:01
Son dakika haberi | Arazi kavgasında yaralandı, hastanede öldü

Son dakika haberler: ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağır yaralanan Fevzi Doğan, hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağır yaralanan Fevzi Doğan, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Özgören Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Doğan ailesinin fertleri arasında kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Mehmet, Fevzi, İbrahim, Mahmut, Halil ve İsmail Doğan yaralandı. Jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Bozova Devlet Hastanesinde tedaviye alınan yaralılardan Fevzi Doğan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Doğan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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