Son dakika haberi! Aracı gören selfie çekti
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Son dakika haberi! Aracı gören selfie çekti

Son dakika haberi! Aracı gören selfie çekti
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki aracın üzerindeki yazılar ve minyatür oyuncaklar dikkat çekti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki aracın üzerindeki yazılar ve minyatür oyuncaklar dikkat çekti. Çevredekiler aracın yanına geçip selfie yaptı.

İnegöl ilçesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde bulunan 42 PS 934 plakalı otomobil, üzerindeki sprey boya ile yazılan yazılar ve tavanındaki minyatür oyuncaklarla ilgi odağı oldu. Sahibinin öğrenilemediği otomobili görenler, şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler ise, otomobilin yanında selfie çekti.

Son dakika haberi! Aracı gören selfie çekti
Son dakika haberi! Aracı gören selfie çekti
Son dakika haberi! Aracı gören selfie çekti
Son dakika haberi! Aracı gören selfie çekti
Son dakika haberi! Aracı gören selfie çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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