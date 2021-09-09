Son dakika haberi! Antalya ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! Antalya ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Antalya ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Serik ilçesi ile Konya'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesi ile Konya'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilenlere yönelik çalışma başlattı.

Serik'te ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda ev ve iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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Son dakika haberi! Antalya ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler
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