Son dakika haberi: ANTALYA MUHTAR, TABANCASINI TEMİZLERKEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
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Son dakika haberi: ANTALYA MUHTAR, TABANCASINI TEMİZLERKEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, mahalle muhtarı Süleyman Kara'nın (57) tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği eşi Aysel Kara (52) hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, mahalle muhtarı Süleyman Kara'nın (57) tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği eşi Aysel Kara (52) hayatını kaybetti. Süleyman Kara gözaltına alınırken, olayın silahı temizlerken kazara meydana geldiğini öne sürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Süleymanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle muhtarı Süleyman Kara'nın evinin önünde temizlediği ruhsatlı tabancası, iddiaya göre, kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Süleyman Kara'nın karşısında duran eşi Aysel Kara'nın sağ göğüs kısmına isabet etti. Süleyman Kara durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aysel Kara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Aysel Kara doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kara'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Süleyman Kara ise gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Süleyman Kara adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi: ANTALYA MUHTAR, TABANCASINI TEMİZLERKEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi: ANTALYA MUHTAR, TABANCASINI TEMİZLERKEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi: ANTALYA MUHTAR, TABANCASINI TEMİZLERKEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi: ANTALYA MUHTAR, TABANCASINI TEMİZLERKEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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