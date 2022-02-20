Son dakika haberi | Antalya kışı erken uğurladı... Kıskandıran kar manzaralı deniz keyfi kamerada

ANTALYA (İHA) - Antalya kışı erken uğurladı... Kıskandıran kar manzaralı deniz keyfi kamerada

Şubat ayının sonuna doğru 20 dereceye yaklaşan sıcaklık, turistler ile vatandaşlara kar manzarası eşliğinde bol bol denize girme imkanı sundu

Vedat Bayram : "Şu anda yazın keyfini çıkartıyoruz"

ANTALYA - Antalya'da hafta sonu hava sıcaklığı 19 dereceye kadar çıktı, yakıcı güneşi gören turistler ile vatandaşlar sahillere akın etti. Bol bol güneşlenen vatandaşlar, denize girip 17 derecelik su sıcaklığında da kulaç attı.

Turizm kenti Antalya, yaz mevsimini erken yaşıyor. Kentte hava sıcaklığı 19 derece, nem oranı yüzde 55 olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak kayıtlara geçti. Hafta sonu güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve turistler, kar kaplı Beydağları manzarası ve berrak deniziyle ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Aileleriyle birlikte sahile gelenler, piknik yaptı, bol bol güneşlendi, bazılarıysa Akdeniz'in berrak sularında kulaç atarken, bazıları da temiz havada spor yapmayı tercih etti.

"Yazın keyfini çıkartıyoruz"

Deniz keyfi yapan Sedat Bayram, "Hem kışı hem yazı, ikisini bir arada geçirebiliyoruz. Kar istediğinizde Saklıkent, yüzmek isterseniz de deniz burada. Hava çok güzel, su da sıcak. Keyfimiz yerinde" dedi. Kayseri'den Antalya'ya gelen Vedat Bayram da 4 mevsimi bir arada yaşadığını belirterek, "Resim çekindim kıştı, bu tarafa geçtik yaz. Şuanda yazın keyfini çıkartıyoruz. Hava güzel, su sıcak, keyfimiz yerinde" diye konuştu.