Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı
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Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / ADEM DURMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı -Otomobil aynı yönde seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı Antalya'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

-Otomobil aynı yönde seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı

ANTALYA - Antalya'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza Antalya-Korkuteli karayolu Bayatbademleri mevkinde saat 22: 45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametine seyir halinde olan Y.D. yönetimindeki 07 GN 378 TOFAŞ Doğan Marka otomobil, aynı istikamette seyreden O.K . idaresindeki 33 VP 523 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa K . olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yahya D. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan A.Ç. ile yine otomobilde yolcu olarak bulunan H.I 'nin hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM DURMAZ

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