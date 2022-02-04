Son dakika haberi! Antalya'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Son dakika gündem haberine göre Manavgat'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Manavgat'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Çavuşköy Mahallesi D-400 karayolunda, Orhan Kılıç yönetimindeki 07 NY 460 plakalı tır ile Süleyman Manuş'un kullandığı 35 EFP 34 plakalı otomobil, Çavuşköy kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Manuş (55) ile eşi Sevda Manuş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan, çiftin torunları olduğu öğrenilen Hidayet Manuş ise ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Kılıç ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olay yerindeki incelemenin ardından Manuş çiftinin cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.