Son dakika haberi... Antalya'da, psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen oğlu tarafından öldürülen annenin cenazesi alındı
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Son dakika haberi... Antalya'da, psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen oğlu tarafından öldürülen annenin cenazesi alındı

02.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:35
Son dakika haberi... Antalya'da, psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen oğlu tarafından öldürülen annenin cenazesi alındı

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi eşine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi eşine teslim edildi.

Ilıca Mahallesi Kumköy Caddesi'nde market işleten oğlu B.A. (36) tarafından iş yerinde bıçaklanarak öldürülen Sultan A'nın (55) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan eşi Arif A. tarafından alındı.

Arif A'nın oldukça üzgün olduğu görüldü.

Cenazenin, Manavgat Ilıca Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Zanlıyı, babası yakalamış

B.A'nın, ilçe merkezinden dönen baba Arif A. tarafından, markette yakalanarak jandarmaya teslim edildiği öğrenildi.

Baba Arif A'nın da oğluyla boğuşması sırasında sağ elinden bıçakla yara aldığı ve eline 3 dikiş atıldığı görüldü.

Şizofreni tanısı bulunduğu bildirilen B.A'nın 2016 yılından beri tedavisinin sürdüğü Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde de iki yıl önce bir ay yattığı belirtildi.

Zanlının 2016 yılında boşandığı eşinin de çocuğuyla birlikte yurt dışında yaşadığı öğrenildi.

Ailenin, uzun yıllardır Manavgat'taki marketi birlikte işlettikleri belirtildi.

Olay

Ilıca Mahallesi Kumköy Caddesi'nde dün meydana gelen olayda market işleten B.A, iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Sultan A'yı bıçaklamış, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kavga sırasında yaralanan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, tedavisi için hastaneye götürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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