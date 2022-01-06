Son dakika haberi! Antalya'da ormanlık alanda yaralı bulunan 91 yaşındaki kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi! Antalya'da ormanlık alanda yaralı bulunan 91 yaşındaki kişi öldü

Son dakika haberi! Antalya'da ormanlık alanda yaralı bulunan 91 yaşındaki kişi öldü
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde kaybolduktan sonra ekiplerce ormanlık alanda yaralı bulunan 91 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde kaybolduktan sonra ekiplerce ormanlık alanda yaralı bulunan 91 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaybolduktan bir gün sonra evinin karşısındaki ormanlık alanda yaralı bulunan Kemal Yıldırım, tedavi altına alındığı Kaş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İslamlar Mahallesi'nde ikamet eden Yıldırım'dan 4 Ocak'tan itibaren haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaşlı adam, AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmaları sonucu evinin yakınındaki ormanlık alanda yaralı bulunmuştu.

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AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

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