Son dakika haberi... Annesinin sevgilisi tarafından öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever yaptırdı Son dakika gündem haberi: KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde annesi Emel Öner'in birlikte yaşadığı sevgilisi Harun Sezer tarafından dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Alperen Ekinci'nin mezarı, bir hayırsever tarafından yaptırıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde annesi Emel Öner'in birlikte yaşadığı sevgilisi Harun Sezer tarafından dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Alperen Ekinci'nin mezarı, bir hayırsever tarafından yaptırıldı. Sezer'in akrabalarının ihbarı üzerine ilk önce anne Emel Öner gözaltına alınırken, kaçak olan Harun Sezer ise bir su kuyusunda yakalandı.

Olay, Pınarbaşı ilçesinde 15 Haziran'da meydana geldi. Harun Sezer ile Emel Öner 1.5 yıldır birlikte yaşıyordu. Emel Ören'in ilk evliliğinden Alper Ekinci isimli bir oğlu vardı.

TEKME VE YUMRUKLA ÖLDÜRMÜŞ

Harun Sezer, 1.5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü

KATİLİ AKRABALARI ELE VERDİ

Harun Sezer, cinayetten 6 gün sonra durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alındı. Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

TALİHSİZ ÇOCUĞUN MEZARINI BİR HAYIRSEVER YAPTIRDI

Anne Öner'in itirafı sonrası 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer, 29 Haziran'da kullanılmayan binanın bahçesinde, su kuyusunda yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olayda hayatını kaybeden Alperen'in ilçe mezarlığında bulunan mezarı, dün bir hayırsever tarafından yaptırıldı. Mezar taşına Alperen'in Türk bayraklı tişörtünün olduğu fotoğrafının eklendiği görüldü.

Kaynak: DHA