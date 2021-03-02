Son dakika haberi! Amasya'da eve kumar baskını

AMASYA'da kumarhaneye çevrilen eve polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında ev sahibinin de aralarında bulunduğu 12 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için 50 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Akbilek Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, bahse konu evin kapısını çilingire açtırarak içeri girdi. Baskında, evde 2 oyun masası, iskambil, yazboz kağıtları, içki kutuları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekipler 1'i kadın, 12 kişiye toplam 40 bin 800 TL idari para cezası, ev sahibine ise ruhsatsız günübirlik ev kiralamaktan 10 bin lira ceza uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA