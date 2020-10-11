Son dakika haberleri | Alkollü şahıslar polise zor anlar yaşattı

Bir son dakika haberine göre -Alkollü şahıslar polise zor anlar yaşattı Samsun'da silah bulunduğu ihbarı üzerine durdurulan araçtan çıkan 4 alkollü şahıs ortalığı karıştırdı.

-Alkollü şahıslar polise zor anlar yaşattı

SAMSUN - Samsun'da silah bulunduğu ihbarı üzerine durdurulan araçtan çıkan 4 alkollü şahıs ortalığı karıştırdı. Polis ekiplerine mukavemette bulunan, çevreye hakaret ve tehditler savuran şahıslar gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Ömürevleri Kavşağı'nda dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir araçta silah bulunduğuna ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından ihbar üzerine durdurulan araçta bulunan 4 şahıs polise direnerek, hakaret ve tehditler savurdu.

Alkolmetreyi üflemek istemeyen şahıslar kendilerini "Biz vatan haini miyiz, FETÖ'cümüyüz" diye tepki gösterdi. Bir şahıs aracın yan aynasını kırarak yola fırlattı. Kendi aralarında da kavga eden şahıslar olayı görüntüleyen muhabirin de üzerine yürüdü. Polis ekipleri tarafından olaya müdahale etmek üzere takviye ekip istendi. Şahıslarından birinin savunması pes dedirtti. Şahıs "Beni savcı herkes tanıyor sen çek" şeklinde tehdit etti. Çevreye verilen rahatsızlık ve polise yapılan mukavemet üzerine 4 şahıs gözaltına alındı.

Şahıslara maske takmamaktan işlem yapılırken, sürücüye ise alkollü araç kullanmamak ve ehliyet bulunmaması nedeniyle ceza kesildi. Araç bağlanarak çekiciyle götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL