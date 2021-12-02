Son dakika haber | Alanya'da torbacılara jandarmadan şafak operasyonu: 15 gözaltı

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya'da torbacılara jandarmadan şafak operasyonu: 15 gözaltı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde temin ettikleri uyuşturucuları Alanya ilçesinde piyasaya sürecekleri tespit edilen15 kişiye jandarma tarafından şafak operasyonu düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken uyuşturucalara el konuldu,

Temin ettikleri uyuşturucu maddeleri (Metamfetamin, Esrar, Eroin ve Sentetik Hap), Alanya ilçe merkezi ve mahallelerinde piyasaya sürerekleri tespit edilen zehir tacirleri için Alanla İlçe Jandama Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Alınan arama kararına istinaden yapılan operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 adet hassas terazi, 167 gr. Metamfetamin, 55 gr. Kubar esrar, 102 adet uyuşturucu hap ( 66 adet extacy, 36 adet lyrica uyuşturucu hap), 2 gr. Toz esrar, 2 gr. Bonzai, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturuculara el konulurken şüpheliler adliyeye sevk edildi.