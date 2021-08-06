Son dakika haberi! AKUT ve vatandaşlar yangın nedeniyle hayvancılık işletmelerini tahliye ediyor
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Son dakika haberi! AKUT ve vatandaşlar yangın nedeniyle hayvancılık işletmelerini tahliye ediyor

Son dakika haberi! AKUT ve vatandaşlar yangın nedeniyle hayvancılık işletmelerini tahliye ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Akçaova'nın yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangın köydeki hayvancılık işletmelerine sıçradı.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Akçaova'nın yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangın köydeki hayvancılık işletmelerine sıçradı. AKUT ve vatandaşlar çiftlikleri boşaltıyor.

Akşam saatlerinde Akaçova yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan orman yangını hızla ilerliyor. Bu arada fırlayan çam kozalaklarının çevreye yayılması sonucu yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Oldukça fazla miktarda hayvancılık işletmesinin olduğu Akçaova, Altınabat, ve Sarıköy'de vatandaşlar hayvanlarını kurtarmak için işletmeleri boşaltmaya başladı. Vatandaşlara AKUT ekipleri de destek verirken bu arada iş makinesi olanlar hayvanların bulunduğu ahırların çevresini sürerek yangından korunmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar ise kamyonetlere yüklediği hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor. - AYDIN

Son dakika haberi! AKUT ve vatandaşlar yangın nedeniyle hayvancılık işletmelerini tahliye ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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