Son dakika haberi... Akşener'in Bahçeli'ye "üç kuruşluk tazminat" talebiyle açtığı dava reddedildi
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Son dakika haberi... Akşener'in Bahçeli'ye "üç kuruşluk tazminat" talebiyle açtığı dava reddedildi

Son dakika haberi... Akşener'in Bahçeli'ye 'üç kuruşluk tazminat' talebiyle açtığı dava reddedildi
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

Son dakika habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye açtığı "üç kuruşluk" manevi tazminat davası reddedildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye açtığı "üç kuruşluk" manevi tazminat davası reddedildi.

Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey ile Akşener'in avukatı Eyüp Çakır hazır bulundu.

Akşener'in avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Devlet Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey ise "Davacı, grup toplantısında müvekkilimizi, söylemediği sözleri söylemiş gibi ağır bir şekilde eleştirmiştir. Müvekkilimizin davacıya karşı iddia edilen söylemleri söz konusu değildir. Taraflar siyasi kişiliklerdir. Sert eleştirilere göğüs germeleri gerekir." şeklinde savunma yaparak davanın reddini istedi.

Mahkeme, Akşener'in üç kuruşluk tazminat talebiyle açtığı davayı reddetti.

Akşener, sosyal medyada "Fosforlu Meral" etiketiyle yürütülen kampanyanın MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bilgisi dahilinde başlatıldığını ileri sürerek "üç kuruşluk" tazminat davası açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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