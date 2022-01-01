Aksaray'da yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza: 7 ölü - Haberler
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Aksaray'da yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza: 7 ölü

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Aksaray'da yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza: 7 ölüAKSARAY'da, yeni yılın ilk dakikalarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada kurtulan olmadı, 7 kişi yaşamını yitirdi.

AKSARAY (DHA) - Aksaray'da yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza: 7 ölü

AKSARAY'da, yeni yılın ilk dakikalarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada kurtulan olmadı, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.20 sıralarında Aksaray'a bağlı Yeşilova Beldesi yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Nuri Bal (60) yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, İbrahim Ergün'ün (47) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de hurdaya döndü. Otomobillerde sıkışan gurbetçi Nuri Bal, diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün, eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Leyla (22) ile torunları Ceyda (14) ve Aysel, olay yerinde feci şekilde can verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkardı. 7 kişinin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aksaray'da yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza: 7 ölü

Aksaray'da yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza: 7 ölü

Aksaray'da yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza: 7 ölü

Aksaray'da yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza: 7 ölü

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