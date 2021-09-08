Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Kalp Çarpıntısı" isimli kitabı "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan etti

Edinilen son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kalp Çarpıntısı" isimli iki ciltlik kitabı muzır yayın ilan etti.