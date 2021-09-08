Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Kalp Çarpıntısı" isimli kitabı "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan etti
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Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Kalp Çarpıntısı" isimli kitabı "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan etti

Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Kalp Çarpıntısı' isimli kitabı 'muzır ve müstehcen neşriyat' ilan etti
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kalp Çarpıntısı" isimli iki ciltlik kitabı muzır yayın ilan etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kalp Çarpıntısı" isimli iki ciltlik kitabı muzır yayın ilan etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kurul tarafından resen incelenen "Kalp Çarpıntısı" isimli iki ciltlik kitaptaki bazı yazıların, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

Kurul tarafından söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanun'un 3266 sayılı Kanun'la değişik 4. maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Kalp Çarpıntısı" isimli kitabı "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan etti - Haberler
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