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Son dakika haberi: Ahır yangınında maddi hasar oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Ahır yangınında maddi hasar oluştu

Son dakika haberi... Malatya'da bir evin ahır kısmında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Malatya'da bir evin ahır kısmında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi Dereli Sokakta bir evin ahır kısmında henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürülürken, ahırda bulunan hayvanlar da kısa sürede tahliye edildi.

Yaralananın olmadığı, maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika haberi: Ahır yangınında maddi hasar oluştu

Son dakika haberi: Ahır yangınında maddi hasar oluştu

Son dakika haberi: Ahır yangınında maddi hasar oluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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