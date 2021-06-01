Son dakika haberi... Ağrı İl Emniyet Müdürü Özen şehit polis ailesini misafir etti
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Son dakika haberi... Ağrı İl Emniyet Müdürü Özen şehit polis ailesini misafir etti

Son dakika haberi... Ağrı İl Emniyet Müdürü Özen şehit polis ailesini misafir etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bir son dakika haberine göre Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, şehit polis memuru Esra Çelik'in ailesini misafir etti.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, şehit polis memuru Esra Çelik'in ailesini misafir etti.

Geçen aylarda meslektaşı tarafından şehit edilen polis memuru Esra Çelik'in ailesi, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i ziyaret etti. Diyarbakır'dan ziyaretine gelen şehit ailesini misafir eden İl Emniyet Müdürü Özen, şehit ailesi ile bir süre görüştü. Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan İl Emniyet Müdürü Özen, "Sizler bizlere şehidimizin emanetisiniz. Devlet olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Kapımız sizlere sonuna kadar açıktır." dedi.

Öte yandan Doğubayazıt Şehit Aileleri Derneğinden Zeki Gözegir ve Selahattin Akkuş ile Barış Pınarı Harekatında görev yapan asker Taner Sarı ve babası Ömer Sarı'yı makamında kabul eden İl Emniyet Müdürü Özen, konukları ile bir süre sohbet etti. Konuklarıyla yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Özen, daha sonra konuklarını yolcu etti. - AĞRI

Son dakika haberi... Ağrı İl Emniyet Müdürü Özen şehit polis ailesini misafir etti
Son dakika haberi... Ağrı İl Emniyet Müdürü Özen şehit polis ailesini misafir etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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