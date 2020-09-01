Ağabeyini tüfekle vurarak öldüren muhtar, "Yaban domuzu sandım" dedi Kırklareli'nin Sislioba köyünde ağabeyini tüfekle vurarak öldüren köy muhtarı ifadesinde, bahçelerine yaban domuzu girdiğini düşünerek tüfekle ateş ettiğini, ağabeyini kazara vurduğunu söyledi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ağabeyini tüfekle kazara vurarak öldürdüğü iddia edilen köy muhtarı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sislioba köyünde bir kişinin tüfekle vurularak yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Köye gelen sağlık ekipleri yaralanan Faruk B'yi Demirköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Faruk B, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili Faruk B'nin kardeşi köy muhtarı H.B'yi gözaltına aldı.

YABAN DOMUZU SANMIŞ

Muhtarın ifadesinde, bahçelerine yaban domuzu girdiğini düşünerek tüfekle ateş ettiğini, ağabeyini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA