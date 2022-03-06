AFYONKARAHİSAR - Tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle ağır yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi Hamm Şehri Bulvarı'nda E.K'nin (32) pompalı tüfekle yaralandığı ve M.Ç'nin (32) kamyonetiyle hastaneye kaldırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis yaptığı araştırmada, E.K'yi pompalı tüfekle yaralayan kişinin K.Ç. olduğunu ve olayın ardından otomobille kaçtığını tespit etti.

Ekipler, plakası belirlenen otomobili bir akaryakıt istasyonunda tespit etti. Sürücü H.B. burada, araçta bulunmayan firari şüpheliler K.Ç. ile T.B. ise bir süre sonra gözaltına alındı.

H.B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, K.Ç. ile T.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada suç aleti tüfek de K.Ç'nin adresinde ele geçirildi.

Öte yandan M.Ç'nin aracında ruhsatsız tabanca, 5 mermi, 2 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar, yaralanan E.K'nin üzerinde ise 10 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.