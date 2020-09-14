Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde inşaattan yanı başındaki binaya toz gitme meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 1 kişi öldü, üçü çocuk 5 kişi yaralandı.

Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
14.09.2020 01:09 | Son Güncelleme: 14.09.2020 01:13

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde inşaattan yanı başındaki binaya toz gitme meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 1 kişi öldü, üçü çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, Dinar ilçesi Stadyum Mahallesi Tarla Sokak da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden inşaatın yanı başındaki binaya toz gittiği gerekçesi ile Arslantürk ailesi üyeleri ile inşaat işçileri arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce iki grup bir birlerine inşat demirleri ve taşlarla saldırdı. Bu sırada evden aldığı tabanca ile inşaat işçilerinin üzerine ateş açtığı öne sürülen Ömer Arslantürk'ün (40) silahından çıkan kurşunlarla Özkan Tokay (21) ve Emrah Özsaliç (28) vuruldu. Ambulans ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan ve vücudunu 3 mermi isabet eden Tokay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından vurulan Özsaliç ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Katil zanlısı aranıyor!

Olayda yaralanan inşaat işçilerinden F. Tokay (15) Sandıklı Devlet Hastanesinde, kendi imkanları ile Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine giden Nurcan Arslatürk (35), M. Arslantürk (16) ve E. Arslantürk (14) ise tedavi altına alındılar.

Olayın ardından kaçan Ömer Arslantürk'ün arandığı öğrenilirken, olayda kullanılan tabanca ve inşat demirlerine ise polis tarafından el konulduğu bildirildi.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Şevket Çoruh İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Eddie Newton Malcolm Thomas Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Milli Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 01:17:14. #1.15#
title