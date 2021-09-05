Son dakika haberi... Afrin'de park halindeki araç patlatıldı: 3 ölü, 6 yaralı
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Son dakika haberi... Afrin'de park halindeki araç patlatıldı: 3 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberi... Afrin'de park halindeki araç patlatıldı: 3 ölü, 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: SURİYE'nin Afrin kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

SURİYE'nin Afrin kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Afrin kent merkezinde, bugün saat 15.30 sıralarında park halindeki araç patlatılarak saldırı düzenlendi. Patlama ile ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldığı açıklamada "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Son dakika haberi... Afrin'de park halindeki araç patlatıldı: 3 ölü, 6 yaralı
Son dakika haberi... Afrin'de park halindeki araç patlatıldı: 3 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu

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