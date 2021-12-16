Son dakika haberi: Adıyaman'da tüp patlaması sonucu tek katlı ev yıkıldı, 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Adıyaman'da tüp patlaması sonucu tek katlı ev yıkıldı, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Adıyaman'da tüp patlaması sonucu tek katlı ev yıkıldı, 2 kişi yaralandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde tüp patlaması sonucu tek katlı ev yıkıldı, enkazdan çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde tüp patlaması sonucu tek katlı ev yıkıldı, enkazdan çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eğirli köyü Kocaispir mezrasında Mustafa Bulut'a ait tek katlı bir evin mutfağında bilinmeyen nedenle mutfak tüpü patladı.

Patlamanın etkisiyle çöken evde bulunan evdeki Sultan Bulut ile Mustafa Bulut enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Son dakika haberi: Adıyaman'da tüp patlaması sonucu tek katlı ev yıkıldı, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Adıyaman'da tüp patlaması sonucu tek katlı ev yıkıldı, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Adıyaman'da tüp patlaması sonucu tek katlı ev yıkıldı, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Adıyaman'da tüp patlaması sonucu tek katlı ev yıkıldı, 2 kişi yaralandı

Baraj suları çekilince 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı

Baraj suları çekilince 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title