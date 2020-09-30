Adıyaman'da son 4 günde 547 ev karantinaya alındı
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Adıyaman'da son 4 günde 547 ev karantinaya alındı

30.09.2020 22:01 | Son Güncelleme: 01.10.2020 08:19

Koronavirüs verilerindeki inişli çıkışlı grafik devam ederken, Adıyaman'dan endişe edici bir haber geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, son 4 günde 547 ev karantina altına alındı.

2019'un son günlerinde Çin'den yayılan koronavirüs salgını hala etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde de salgına karşı birçok tedbir alınırken, ikinci pik yaşanmaması için çalışmalar sürüyor.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan son açıklamalara göre, kent merkezinde bazı vatandaşların koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

Alınan kararlardan en önemlisi ise karantina uygulaması oldu. Bu kapsamda il genelinde son dört günde farklı mahallelerde 547 ev karantinaya alındı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Bakanlık tarafından paylaşılan son verilere göre, şimdiye kadar koronavirüsten etkilenen hasta sayısı 318 bin 663 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 195'e yükselirken, tedavilerinin ardından taburcu edilen hasta sayısı da 279 bin 749'a yükseldi.
Adıyaman'da son 4 günde 547 ev karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları (2)
EL PATRON: Bunlar verdiginiz vaka sayilari ile celisiyor sayin bakanim!
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NEFER: taziye ziyaretleri ziyafetler düğünler derken hepsi koronavirüs olmuştur Ben bu Bizim milletimiz kadar cahil bir millet yeryüzünde görmedim yapmayın dedikçe yapıyorlar Kasten mi yapıyorlar nedir kendileri geberse Neyse milleti de öldürüyorlar
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