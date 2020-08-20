Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
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Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı

Adana'da doğum sancısı başlayan kadının hastaneye götürüldüğü araç, polis uygulama noktasında durduruldu. Bu esnada suyu gelen kadına uygulama noktasında bulunan polis memuru Demet Çubukçu doğum yaptırdı.

20.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:13

Adana'da doğum için hastaneye giderken polis uygulama noktasında durdurulduğu sırada doğum suyu gelen Hüsne Aslan'a, polis memuru Demet Çubukçu doğum yaptırdı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hüsne ve Cebrail Aslan çiftinin kız bebeklerine, polis memuru Demet Çubukçu'nun ismini verdikleri öğrenildi.

UYGULAMA NOKTASINDA DOĞUM SUYU GELDİ

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde yaşayan ve bebeklerinin dünyaya gelmesi için gün sayan Hüsne Aslan'ın doğum sancısı başladı. Hüsne Aslan, eşi Cebrail Aslan ile birlikte otomobille hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Polis uygulama noktasında durdurulan araçtaki Hüsne Aslan'ın doğum suyu geldi. Bu sırada uygulama noktasında bulunan polis memuru Demet Çubukçu, Hüsne Aslan'a yardım etmek için yanına gitti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ekipler, durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi ancak Hüsne Aslan'ın doğum süreci başladı. Bunun üzerine polis memuru Demet Çubukçu, Hüsne Aslan'a doğum yaptırdı. Polis memuru Demet Çubukçu'nun kollarına doğan kız bebeğini gören anne Aslan, mutluluktan gözyaşı döktü.

DOĞUM YAPTIRAN POLİS MEMURUNUN ADI VERİLDİ

Olay yerine gelen sağlık görevlileri de bebeğin kordon bağını keserek kuvöze koydu. Anne ile bebeği, ambulansla Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne götürüldü. Aslan ailesinin, kız bebeklerine, doğumu yaptıran polis memuru Demet Çubukçu'nun ismini verdikleri öğrenildi.

Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
FF: sen kralsın krall
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ELLY: KADIN. . . BU SÖZCÜK O KADAR DOLU Kİ. . . . ANLAMAK İSTEYENE TABİ. . . EĞİTİMLİ BİR POLİS MEMURU, İŞİNİ VE YÜREĞİNİ PARA İÇİN DEĞİL VİCDANI İÇİN YAPTIĞI ANLAŞILIYOR. TEŞEKKÜRLER GÜZEL YÜREKLİ KADIN. . .
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