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Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.G. ile arkadaşı O.F. Mavi Bulvarı'nda yürüdüğü sırada bir otomobilden kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları hastaneye kaldırdı. E.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, aracıyla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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